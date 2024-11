Città vara lo Sport plan, già 300mila torinesi praticanti

A Torino 321.832 persone praticano sport, con una percentuale superiore alla media nazionale in tutte le fasce d'età, oltre mille spazi a disposizione per la pratica, tra impianti tradizionali (877) e aree outdoor urbane (157). Le società sportive sono 1.205 società, con circa 60mila tesserati e oltre 200 gli impianti che supportano attività sportive, scolastiche e sociali con un investimento annuale di circa 1 milione e 150 mila euro. Gli sport più praticati sono calcio, nuoto, pallacanestro e sport invernali.

Sono alcuni dei dati che emergono dall'analisi fatta dalla Città per la realizzazione del nuovo Sport Plan di Torino che intende tracciare le linee strategiche per il futuro della pratica sportiva cittadina anche attraverso l'imminente istituzione di una Consulta dello Sport.

Tra le proposte, una campagna di comunicazione con influencer sportivi, una commissione dedicata all'individuazione di eventi di alto livello da ospitare nel territorio torinese e la produzione di un bollettino periodico su bandi e opportunità di fondi a cui possono accedere le associazioni sportive.

Per quel che riguarda lo sport all'aperto si pensa a una mappatura dei luoghi attuali dedicati alle attività outdoor per ampliarle immaginando anche la riconversione di aree e strutture abbandonate in spazi sportivi. Quanto alla scuola, è allo studio la creazione di un gruppo di lavoro per sviluppare progetti specifici per contrastare il fenomeno dell'abbandono sportivo.

"Vogliamo promuovere sempre di più lo sport coinvolgendo tutte le fasce d'età - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo - perché è veicolo di benessere ma anche di inclusione sociale, aggregazione e messa in rete di positività. Poche cose hanno un linguaggio universale, la musica e lo sport".

"Oltre 300 mila torinesi che praticano sport è un numero enorme - ha aggiunto l'assessore Domenico Carretta - e a loro dobbiamo dare delle risposte. Ed è quello che possiamo fare sempre meglio con lo Sport Plan".

Per il presidente del Coni Piemonte, Stefano Mossino, "è uno strumento molto importante ma soprattutto è importante il metodo seguito, ascoltando le esigenze di questo mondo e rendendolo un piano che sarà costantemente aggiornata perché lo sport è una infrastruttura sociale fondamentale"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA