Cadavere nel Po nell'Alessandrino,indagini estese fuori Piemonte

Proseguono le indagini per il riconoscimento del cadavere, rinvenuto sabato 9 novembre sul greto del fiume Po, all'altezza del comune di Isola Sant'Antonio (Alessandria) nel Tortonese.

Sul corpo dell'uomo, fortemente degradato dalla permanenza in acqua, sono stati identificati segni di amputazione degli arti inferiori verosimilmente riconducibili a un intervento chirurgico, un tatuaggio sull'avambraccio sinistro, da cui - come fatto sapere dai carabinieri in una nota - si desume il nome Erik, e una maglietta con riprodotto un teschio inserito in un triangolo, sui cui lati è ripetuta la parola Danger.

Gli accertamenti lasciano propendere per un decesso risalente almeno agli inizi di ottobre.

I Carabinieri stanno estendendo le ricerche a tutte le persone scomparse negli ultimi mesi e in tutto il Piemonte, non tralasciando nessuna segnalazione proveniente anche da altre regioni o temporalmente più remota.



