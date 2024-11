Alle Atp Finals informazione e prevenzione con Tennis&Friends

Nei primi cinque giorni di Fan Village, alle Atp Finals di tennis a Torino, sono state circa tremila le visite gratuite eseguite da Tennis&Friends nell'area Salute, coordinata dall'Asl Città di Torino dove medici e specialisti, fino a domenica 17 novembre, offrono al pubblico screening gratuiti e senza prenotazione.

Tutti i giorni, dalle 9 alle 20, sono a disposizione dermatologi, ginecologi, nutrizionisti, cardiologi e otorini, coordinati dall'Asl Città di Torino, con il coinvolgimento di Irccs Istituto Candiolo Centro Oncologico d'Eccellenza, Il gruppo Koelliker, Clinica Santa Caterina da Siena Torino e Maria Pia Hospital Torino della Gvm care and research, J Medical e l'Istituto di medicina dello sport.

"Gli studi internazionali lo dimostrano, lo sport è prevenzione, e il tennis in particolare aiuta a prevenire l'insorgenza di malattie cardiovascolari e metaboliche, allungando di quasi 10 anni l'aspettativa di vita - spiega Giorgio Meneschincheri, fondatore di Tennis & Friends Salute e Sport, medico specialista in medicina preventiva al Policlinico universitario Gemelli e docente all'università Cattolica del Sacro Cuore - L'attività fisica praticata dalla popolazione ha un impatto positivo anche sulla spesa sanitaria con un risparmio medio dell'0,6% sui costi destinati all'assistenza".

"L'Ocse dice che se gli europei praticassero più sport, si potrebbe evitare l'insorgenza di 11,5 milioni di nuovi casi di malattie croniche entro il 2050, di queste 3,8 milioni di patologie cardiovascolari e 3,5 milioni di casi di depressione.

La capacità del tennis di essere strumento di prevenzione aumenta grazie al successo dei tennisti italiani: l'eccellenza richiama sempre più persone che si avvicinano a questa disciplina", conclude Maneschincheri.



