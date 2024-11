Alessandria, punto nascita 1/o in Italia per raccolta cordone

In occasione della Giornata Nazionale Adisco, ad Alessandria la sezione territoriale - la prima nata in Italia nel 2005 a livello provinciale - ha consegnato gli attestati di riconoscenza ai nuovi nati nelle strutture ospedaliere cittadine, il cui cordone ombelicale è stato donato dai genitori.

"Da oggi - sottolinea Nadia Biancato, presidente Adisco - tutti i nati riceveranno l'attestato. Sono bambini che, appena nati, hanno già compiuto una donazione straordinaria, in grado di generare nuova vita. Tutto questo grazie alla sensibilità e generosità dei genitori".

Oggi il punto nascita di Alessandria - come sottolineato dall'associazione - è primo in Italia per raccolta di Sco: una mamma su 3 dona il suo cordone, a fronte di una media nazionale pari al 2,5%.



