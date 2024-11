A Torino Hub Progetti Europei per l'economia sociale

A due giorni dalla proclamazione di Torino Capitale Europea dell'Innovazione 2024 (iCapital), nasce un Hub Progetti Europei per l'Economia sociale: 5 enti - Camera di commercio, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Università e Politecnico - riuniti per potenziare il servizio.

Nel primo anno di sperimentazione, 4 progetti sono andati a buon fine e hanno vinto il relativo bando.

Torino Social impact - piattaforma cui hanno aderito oltre 330 realtà tra imprese, istituzioni, operatori finanziari e soggetti del terzo settore - ha in programma un'assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza, le organizzazioni e gli enti interessati ai temi dell'economia e dell'impatto sociale (il 18 novembre alle 14,30 presso l'Aula Magna dell'Università alla Cavallerizza Reale).

"L'hub progetti europei per l'economia sociale prevede la creazione di una cabina di regia a cui contribuiscono tutti gli enti firmatari con l'obiettivo di pianificare le attività, proporre iniziative, monitorare i risultati" spiega Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino. "Lavorare in rete è fondamentale per potenziare le competenze, condividere risorse e valorizzare le buone pratiche che possono avere un impatto su scala europea" afferma Chiara Foglietta, assessora all'Innovazione della Città di Torino. "La Città metropolitana di Torino aderisce con convinzione all'hub progetti europei per l'economia sociale nell'ambito di Torino Social Impact: attrarre investimenti e idee imprenditoriali per risolvere problemi sociali è una mission che condividiamo totalmente e alla quale lavoriamo attraverso l'attuazione del Piano strategico metropolitano" aggiunge Sonia Cambursano, consigliera di Città metropolitana di Torino delegata allo sviluppo economico.



