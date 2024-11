Ortopedia robotica, all'ospedale di Borgosesia boom di pazienti

Pazienti da tutto il territorio piemontese, e anche da fuori regione, all'ospedale di Borgosesia (Vercelli) grazie agli interventi di chirurgia protesica realizzati con il robot 'Mako'. L'Asl di Vercelli è l'unica azienda sanitaria in Piemonte ad avere in dotazione questa apparecchiatura innovativa e ad alta precisione per gli interventi ortopedici. Da aprile, quando il robot è stato presentato, ne sono stati programmati 70, soprattutto protesi al ginocchio.

Circa la metà dei pazienti arriva da fuori regione, favorendo un trend di mobilità sanitaria attiva. Oltre a questo, dall'Asl informano che negli ultimi mesi il presidio valsesiano, anche grazie agli interventi con il nuovo robot, è diventato effettivamente più attrattivo per giovani medici: dopo mesi di bandi deserti il trend è stato invertito con nuove assunzioni.

"La scelta di Borgosesia per l'ortopedia robotica ad alta precisione è stata fatta poiché è una struttura di recente costruzione e con spazi adeguati alla degenza - commenta l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi -. L'Asl vercellese ha diversi altri ambiti rilevanti, come la cardiologia e l'ortoinfettivologia che attraggono pazienti da tutta Italia e che meritano di essere valorizzati".



