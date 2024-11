Nel casolare isolato 10 chili di marijuana, arrestata 54enne

Nuovo colpo dei carabinieri di Acqui Terme (Alessandria) all'attività di spaccio di droga soprattutto nelle aree boschive della zona ai confini tra Piemonte e Liguria.

Da un'auto fermata ai posti di controllo 'volanti' sulla strada statale del Sassello è partita l'attività che ha portato al sequestro di oltre 10 chili di marijuana e all'arresto di una 54enne.

All'alt dei militari, infatti, la donna è apparsa in forte stato di disagio: nell'abitacolo gli uomini dell'Arma hanno trovato una modica quantità di stupefacente, confezionata in sigarette e nascosta in un comune pacchetto. Durante la perquisizione dell'abitazione, un casolare di campagna in località isolata nel territorio di Pareto, però i carabinieri si sono trovati davanti a un'improvvisata 'fazenda' per la produzione di marijuana.

Gli oltre 10 chili erano in camera da letto: in parte stesi su fili tesi fra le pareti, in parte già preparati per il consumo e riposti in cassette di plastica per ortofrutta, con indicazioni della qualità e dell'anno di semina. Alcune piante, già essiccate, erano accantonate in attesa della pulitura; altro stupefacente ancora sistemato in barattoli di vetro.

La 54enne è accusata di detenzione ai fini di spaccio. Dopo la convalida dell'arresto è finita ai domiciliari.



