Cortese (Uil), a Mirafiori a rischio 15.000 posti di lavoro

"Siamo in piena transizione, servirebbe anche una regia europea. A Mirafiori sono a rischio 15.000 posti di lavoro, 45.000 con l'indotto". Lo ha affermato Gianni Cortese, segretario generale della Uil Piemonte, a margine del consiglio confederale al quale ha partecipato il numero uno dell'organizzazione Pierpaolo Bombardieri.

"Oggi a Mirafiori si producono 20.000 auto a fronte delle quasi 100.000 che si facevano due anni fa e 70.000 l'anno scorso. Stanno finendo gli ammortizzatori sociali, dobbiamo mettere in campo strumenti nazionali di accompagnamento o, come avvenne durante il Covid, stanziare risorse per accompagnare una fase così delicata" ha detto Cortese



