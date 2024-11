Club Silencio al Palavela per uno show di musica e pattinaggio

Una notte speciale fra pattinaggio su ghiaccio, musica e performance visive. È il nuovo appuntamento di Club Silencio che per la sua serata del 22 novembre ha scelto una location particolare, il Palavela di Torino, diventando Club Silencio On Ice. Dalle 19 all'1 sono previsti due slot di pattinaggio di 2 ore ciascuno, con la possibilità di vivere la serata anche solo da spettatore.

A scandire l'appuntamento, le performance sul ghiaccio dei talenti del Cus Torino e la proposta artistica di Tommini Cherubaso con una visual performance a tema AI-generated, che esplora il potenziale creativo dell'intelligenza artificiale per un viaggio visivo che si riflette e si trasforma sugli schermi in sincronia con la pista di ghiaccio.

L'accompagnamento musicale di Lollo De Gregorio e la VR Experience. "Con questo evento vogliamo offrire al pubblico l'opportunità di vivere la pista di pattinaggio in un'atmosfera nuova, che unisce arte, tecnologia e musica in un contesto straordinario", dice Alberto Ferrari, presidente dell'associazione culturale Club Silencio, mentre il direttore generale di Parcolimpico, Daniele Donati, sottolinea che "questa collaborazione rappresenta una nuova opportunità per comunicare che il Palavela, ben conosciuto come teatro e simbolo dei Giochi Olimpici di Torino 2006 e di altri grandi eventi sportivi, può essere anche un ideale punto di riferimento per eventi culturali, spettacoli e intrattenimento di qualità".



