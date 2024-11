Cisl Piemonte, per l'Auto servono nuovi ammortizzatori sociali

I principali temi dell'agenda sindacale nazionale e regionale, a partire della legge di Bilancio 2025, dalla firma separata del contratto degli statali e dai tavoli aperti in regione su ammortizzatori sociali e liste di attesa in Sanità, sono stati al centro del Consiglio generale della Cisl Piemonte che si è riunito a Torino. Ai lavori sono intervenuti il segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti, e la segretaria generale aggiunta Cisl nazionale, Daniela Fumarola "Abbiamo riunito il nostro gruppo dirigente regionale, alla presenza della segretaria generale aggiunta della Cisl, Daniela Fumarola - spiega Caretti - per discutere della crisi industriale della nostra regione e della legge di bilancio. Nel giorno stesso in cui a Roma si riunisce al Mimit il tavolo ministeriale sull'Automotive, chiediamo al governo di prorogare gli ammortizzatori sociali in scadenza tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, che coinvolgono in Italia alcune decine di migliaia di lavoratori, di cui almeno 2 mila in Piemonte. Al presidente Cirio chiediamo di accelerare sul tavolo regionale dedicato proprio agli ammortizzatori sociali, per dare risposte immediate alle lavoratrici e ai lavoratori piemontesi colpiti dalla crisi industriale, soprattutto nel settore dell'auto, e in evidenti difficoltà economiche".



