Calcio: Enrico Chiesa fa lezione alle giocatrici di Alessandria

Presenza prestigiosa nella struttura dell'Acf Alessandria (Girone A di Eccellenza) in viale Falcone. Ieri sera Enrico Chiesa - ex attaccante di Parma, Fiorentina, Sampdoria e della Nazionale - ha incontrato le giocatrici grigie e dibattuto di calcio femminile. Tra similitudini e differenze nel percorso tra uomini e donne, dalla scuola calcio alla prima squadra.

Come scritto sui social dall'assessore comunale Vittoria Oneto, si è trattato di un incontro che ha particolarmente impressionato le ragazze. "Per Alessandria questo centro è un presidio sportivo e sociale davvero molto importante".

Sempre Chiesa sarà ospite, domenica 17 novembre a Ovada, di 'Vi.Ta. - Vino e Tartufi', iniziativa organizzata da Proloco, Consorzio, Le Strade del Vino, Enoteca Regionale, Comune e Associazioni. "Durante l'evento - spiegano i promotori - Chiesa condividerà la sua esperienza e passione per uno stile di vita sano, basato su salute, alimentazione e sport. Sarà un'occasione unica per conoscere come questi pilastri si intreccino nel suo impegno quotidiano con le scuole calcio, dove forma e ispira le nuove generazioni".



