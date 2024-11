Atp Finals: Marchisio, Torino merita che restino qui

"Mi auguro che possano rimanere qui ancora per un po'. Non solo perché è la mia città, ma perché credo che la città stessa e chi ha organizzato le Atp Finals a Torino in questi anni, ricordiamo anche l'inizio molto difficile nel periodo del Covid, abbia fatto un grandissimo lavoro. Quindi mi auguro possano rimanere qui il più a lungo possibile". A dirlo, a margine dell'inaugurazione del progetto di riqualificazione dei campi sportivi a Pietra Alta-Falchera, Claudio Marchisio, interpellato a proposito di un possibile rinnovo del torneo a Torino dopo il 2025.

Guardando, invece, al presente del tennis, Marchisio esprime il suo apprezzamento per Sinner. "Vedo bene Jannik e spero possa concludere la stagione con una grande vittoria, soprattutto nella nostra città. Bisogna fargli i complimenti per la testa oltre che per il talento, per l'età che ha. Un esempio da seguire - aggiunge -, un ragazzo che sta appassionando tanti altri giovani atleti e atlete al mondo del tennis". Un mondo in crescita che fa quasi concorrenza al calcio. "Ma non c'è nessuna rivalità - osserva l'ex centrocampista -, anzi credo sia un bene. Sono opportunità in più per lo sport in generale e per gli atleti italiani che possono arrivare ad alti livelli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA