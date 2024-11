Al Mauto la mostra che celebra i 125 anni di Fiat

I 125 anni della Fiat saranno celebrati al l Museo Nazionale dell'Automobile, dal 15 novembre al 4 maggio 2025, con una mostra polidiscilpinare: manifesti, documenti, materiali grafici e fotografici, opere pittoriche e nove vetture simbolo dell'azienda torinese, dalla 500 Topolino e alla Panda 30. La mostra '125 volte Fiat. La modernità attraverso l'immaginario Fiat' ripercorre oltre un secolo di storia del marchio torinese con un percorso composto da otto macro sezioni, curato da Giuliano Sergio, insieme a Davide Lorenzone, Ilaria Pani, Maurizio Torchio e Roberto Giolito.

"E' un anniversario importante per Stellantis ma anche per il Museo che conferma la centralità della città dell'automobile.

Torino è la città dove si formano tutti i costruttori della Fiat. Qui guardiamo al futuro, è questo che la mostra racconta" spiega il presidente del Mauto Benedetto Camerana. "Stiamo programmando una sezione Future of Mobility, al quale le aziende e i centri di ricerca parteciperanno per raccontare cosa succederà nei prossimi anni" ha aggiunto Camerana che ha ricordato Sergio Marchionne e il giornalista Paolo Griseri.

A completare la mostra, due rassegne: 'Insolite e sorprendenti Fiat" presso l'Heritage Hub, un vero e proprio viaggio tra i veicoli meno famosi e conosciuti della casa automobilistica torinese. e un'esposizione di materiali inediti presso il Centro Storico Fiat in collaborazione con l'Ismel (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell'Impresa e dei Diritti Sociali).



