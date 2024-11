Ad Alba nuova medaglia d'oro al valor militare, era stata rubata

La medaglia d'oro al valor militare, assegnata alla città di Alba (Cuneo) nel 1949, è tornata nel Municipio del Comune cuneese, da dove l'originale era stata trafugata e non più recuperata. La cerimonia voluta dall'amministrazione e dal centro studi Beppe Fenoglio si è tenuta nel 75/o anniversario del conferimento, deciso dal presidente della Repubblica Luigi Einaudi.

Insieme al sindaco, Alberto Gatto, e alle autorità hanno partecipato all'evento al Teatro Sociale tutti gli ex sindaci albesi e alcuni testimoni ancora in vita della guerra partigiana. Marco Revelli ha tenuto una lezione sulla storia della medaglia, ricordando l'alto prezzo pagato dal territorio: sono stati 204 i caduti ad Alba, la metà nativi dell'Albese.

Dopo la cerimonia un corteo si è spostato nella chiesa di San Domenico per un omaggio al monumento ai caduti del Bistolfi e ha fatto tappa sotto il municipio, intonando "Bella ciao", per poi salire e ricollocare la medaglia nell'ufficio del sindaco.

"Lo credevano i nostri nonni e i nostri padri e lo crediamo anche noi: Alba è profondamente antifascista" è il messaggio finale del primo cittadino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA