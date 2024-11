Vino: 227 etichette in lizza al concorso 'Il Torchio d'oro'

Sono 227 le etichette di vino in lizza per il 'Torchio d'Oro 2024' all'istituto Luparia di San Martino di Rosignano Monferrato (Alessandria). I campioni saranno degustati da commissioni di enologi, enotecnici ed esperti il 14 novembre.

Per decretare i migliori vini tra quelli presentati dalle 52 aziende partecipanti alla 31esima edizione del concorso, anche quest'anno i voti non saranno palesi e discussi, ma singoli e segreti e la media matematica - che escluderà il voto più alto e il più basso - determinerà i vincitori.

"Nell'anno in cui Casale Monferrato con l'Alto Piemonte e il Gran Monferrato è Capitale Europea del vino si rinnova - sottolinea Annalisa Rizzo, assessore comunale all'Agricoltura - il 'Torchio d'oro' è un'iniziativa che valorizza e promuove le produzioni monferrine".

Il concorso è organizzato da Comune e istituto Luparia, con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e delle Foreste.



