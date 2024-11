Prende a botte cinque persone per strada a Biella, arrestato

Un uomo di 40 anni di Biella è stato arrestato dalla polizia per avere preso a botte per strada cinque persone a caso, di cui una che ora ha una prognosi di due mesi per guarire. "Mi guardavano male" la spiegazione fornita dall'arrestato agli agenti. L'uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, prima ha minacciato la titolare del bar della stazione cittadina, poi ha aggredito due passanti, avventandosi su di loro. Qualche giorno prima aveva aggredito altre tre persone nel centro della città, tra cui anche un addetto alla vigilanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA