La Giornata dei diritti dell'infanzia illumina i monumenti

Per la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza s'illumineranno a Torino la Mole Antonelliana, il palazzo della Regione, la caserma dei vigili del fuoco di corso Regina Margherita, la Cappella del Guarini.

L'Unicef ha messo a punto per il 20 novembre, grazie al contributo di associazioni ed enti, un calendario ricco di eventi per sensibilizzare grandi e piccini sull'importanza di difendere e promuovere i diritti in tutte le parti del mondo.

Protagonisti delle iniziative il mondo del cinema e quello della cultura in generale.

Mercoledì 20 novembre alle 17 al Sermig i volontari del Comitato provinciale Unicef di Torino illustreranno ai genitori e ragazzi, che frequentano la struttura, la Convenzione dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con il supporto di un filmato a tema. Al cinema Massimo alle 9 sarà proiettato per le classi delle scuole primarie Il monello di Charlie Chaplin e, alle 9.30 e 11, per i ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado I 400 colpi di François Truffaut.



