In Piemonte bando Acque vive, 8 nuovi progetti per corsi d'acqua

Sono otto i progetti finanziati con l'edizione 2024 del bando per la riqualificazione dei fiumi e laghi piemontesi. L'esigenza di ripristinare, laddove possibile, la naturalità delle acque, come indicato anche nelle normative europee, ha portato la Regione ad avviare fin dal 2018 un bando specifico che quest'anno arriverà all'ottava edizione.

"Con questo bando - ha affermato l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati - ci occupiamo sia della parte esterna del fiume, con il rafforzamento delle sponde e delle zone attigue, sia della sua parte interna, con la tutela dell'alveo, della vita degli animali e delle piante, e, da quest'anno anche delle acque sotterranee e delle falde, cercando di dare soluzioni a tutte le possibili criticità".

Gli otto progetti selezionati e finanziati prevedono interventi che spaziano dal miglioramento delle condizioni idromorfologiche a quelli di riqualificazione spondale, passando per il ripristino della vegetazione tipica, messa a rischio dalla presenza di piante alloctone molto invasive. Dal 2018 ad oggi sono stati erogati quasi 16,5 milioni di euro per finanziare 74 progetti che sono stati proposti e realizzati da Comuni, Province, enti di gestione di aree protette, Unioni montane sia singolarmente che associati tra loro. In tutti questi anni, con i bandi dedicati alla riqualificazione, sono stati messi a dimora 154mila tra alberi e arbusti, contribuendo così alla piantumazione di quasi il 6% della superficie del Piemonte. Sono state realizzati 1400 km quadrati di nuove aree a foresta, oltre 171mila metri quadrati di nuove aree di fascia tampone. Nello specifico sono stati finanziati: 7 interventi nel 2018, 13 ciascuno per le edizioni 2019, 2020 e 2021; 11 per il 2022, 9 con l'edizione del 2023 e 8 per il 2024. A breve aprirà il nuovo bando, relativo al 2025, per il quale sono stati stanziati 3 milioni di euro.



