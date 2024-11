Il riso italiano protagonista in Bulgaria

Da sabato 16 fino al 22 novembre il riso italiano si mette in vetrina a Sofia, in Bulgaria, per la nona Settimana della cucina italiana nel mondo. La rassegna punta a promuovere il valore della dieta mediterranea, le radici della cucina italiana e i cibi da consumare per uno stile di vita sano e sostenibile, tra cui il riso.

L'ambasciata d'Italia, Ita (Italian Trade Agency) in Bulgaria, l'Istituto italiano di cultura, l'Accademia della cucina italiana in Bulgaria e l'Ente Risi organizzano martedì 19 una conferenza sulla coltivazione, i benefici e l'uso tra i fornelli del riso italiano; ad accompagnare la conferenza, e per tutta la settimana, sarà esposta la mostra fotografica "La risaia ieri, oggi e domani", realizzata col patrocinio del ministero dell'Agricoltura. L'esposizione rimarrà aperta fino al 29 novembre; i visitatori esploreranno i 500 anni di storia della risicoltura italiana, dagli antichi metodi di coltivazione fino all'agricoltura di precisione di oggi, in un'ottica di produzione sempre più efficiente e rispettosa dell'ambiente. "È un'occasione - spiegano dall'Ente Risi - per riflettere sull'importanza del riso per l'economia, la cultura e l'ecosistema italiano, sottolineando come il passato possa guidare verso un futuro più sostenibile".



