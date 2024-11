Giornata mondiale della prematurità, 'servono cure di qualità'

In Piemonte nascono ogni anno circa 3.000 bambini pretermine, prima delle 37 settimane di gravidanza, e 400 gravemente pretermine (prima di 32 settimane).

Sono neonati piccolissimi, non ancora pronti a adattarsi da soli alla vita fuori dal corpo delle madri e che hanno bisogno di assistenza nei reparti di terapia intensiva neonatale. A loro è dedicata ogni anno in tutto il mondo una giornata, il 17 novembre, istituita dall'Organizzazione Europea che raccoglie le associazioni dei genitori di neonati prematuri Efcni (European Foundation for the Care of the Newborn Infants) e dalle corrispondenti organizzazioni statunitense, australiana e africana. In Italia la Giornata Mondiale della Prematurità è sostenuta dalla Società Italiana di Neonatologia (Sin) e da Vivere Ets (Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei genitori per la Neonatologia), di cui fa parte l'Associazione Piccoli Passi Onlus. Il tema scelto quest'anno - 'Accesso a cure di qualità ovunque" - è quello della miglior qualità assistenziale da offrire ad ogni neonato pretermine. La qualità di vita di questi neonati dipende, infatti, non solo dai progressi tecnologici, ma anche da un modello assistenziale globale, che si "prenda cura" della madre durante la gravidanza, e dei neonati e delle loro famiglie, sia nel corso del ricovero, sia dopo la dimissione.

Il 17 novembre, a partire dalle 17, l'Associazione Piccoli Passi, presieduta dal professore Claudio Fabris, che sostiene la Neonatologia dell'Università di Torino e aderisce a Vivere Ets, organizza presso il Polo del '900, in via del Carmine 14, un incontro aperto ai media e ai cittadini, con lo scopo di sensibilizzare e informare sul tema. Si parlerà delle sfide e delle difficoltà nel raggiungimento degli standard, ma anche delle opportunità e di alcuni esempi virtuosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA