Enel apre a Torino il primo negozio con il nuovo format

Enel ha aperto ufficialmente al pubblico, a Torino, in via Madama Cristina 15, un nuovo negozio, frutto di un concept innovativo. L'obiettivo è di "mettere sempre più il cliente al centro dei suoi prodotti e servizi". I nuovi negozi sono "veri e proprio luoghi di connessione con i clienti che cercano soluzioni energetiche efficienti e personalizzate" nei quali "si possono ricevere consulenze e consigli, sia sulle nuove offerte sia sugli altri servizi disponibili presso il negozio, tra cui la risoluzione di eventuali dubbi sulla lettura della bolletta".

Al taglio del nastro hanno partecipato l'assessora alla Cultura del comune di Torino Rosanna Purchia, e, per Enel, Massimiliano Quaglianella, responsabile Channels Development BtC.

"Con questo progetto, - ha spiegato Quaglianella - Enel si impegna a trasformare i propri punti vendita in hub di prossimità, dove la convenienza non è solo una questione di distanza, ma anche di accessibilità ed esperienza, A Torino inauguriamo il primo negozio con un nuovo format che offre la possibilità di scoprire come cambiare le proprie abitudini in un'ottica di risparmio energetico".

Rosanna Purchia ha "apprezzato la scelta Torino come prima città da cui partire. Un nuovo presidio per i torinesi, non solo di energia ma di inclusione. Significativa la scelta del luogo, un esercizio commerciale di prossimità del quartiere da oltre 60 anni".



