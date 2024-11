Brumotti-Scanagatta, telecronaca inconsueta alle Atp Finals

Un 'decano' del giornalismo sportivo e un campione delle due ruote ad alto tasso di adrenalina insiene per le Atp Finals di Torino nelle vesti di commentatori del match Alcaraz-Rublev. Ubaldo Scanagatta e Vittorio Brumotti sono i protagonisti delle 'telecronache inconsuete' che Intesa Sanpaolo, host partner della manifestazione, organizza durante il torneo.

"Non ho mai giocato ma salto la rete con la bicicletta, questa è la mia esperienza col tennis", ammette Brumotti che si dice però affascinato da questo sport, "estremamente elegante e un bell'input per i giovani. L'effetto Sinner poi sta coinvolgendo sempre di più e non vedo l'ora di vedere sempre più ragazzini coinvolti".

Sulle Atp Finals si dice piacevolmente stupito, "oltre ogni mia aspettativa. E' una manifestazione veramente bella, grande e molto ben organizzata", mentre per la telecronaca confessa di affidarsi molto al suo "partner in crime, che è una cintura nera di tennis e in 5 minuti mi ha spiegato tutto".

Un 'doppio' che Scanagatta descrive come "difficile, perché io conosco poco della bicicletta e lui poco del tennis, ma l'intesa c'è per la simpatia e il rapporto umano. È piacevole fare questa cosa insieme anche se lui è imprevedibile". Parlando del momento del tennis italiano, il giornalista lo definisce "una meraviglia. Ho seguito il mio primo Roland Garros nel '76 quando vinse Panatta - ricorda - e mi aspettavo di vedere chissà quanti trionfi del tennis italiano, invece ho dovuto aspettare quest'anno per il tennis maschile. Sinner è un grande personaggio, mi piace molto, ho conosciuto tanti campioni ma non ho mai visto tanta tenerezza ispirata da un campione come sembra essere capace lui. Dice sempre cose molto umane, umili - conclude Scanagatta - è vero , non è uno che vuol farsi bello o fare le pr e questo è bellissimo e piace a tutti".



