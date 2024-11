'Voci di Natale di San Pancrazio', concerto benefico a Pianezza

Concerto beneficio gratuito, giovedì 21 novembre, alle ore 21, a Pianezza (Torino): 'Voci di Natale per San Pancrazio' è organizzato dagli Anno Domini Gospel Choir, con l'ex Matia Bazar Silvia Mezzanotte e i cantautori Andrea Mingardi, Bungaro e Danilo Amerio. Lo spettacolo, al santuario di San Pancrazio, con il patrocinio del Comune di Pianezza, unisce gospel, musica leggera e solidarietà ed è anteprima pop della 27ª Edizione del 'Gospel Jubilee Festival', che si terrà il 21 Dicembre a Torino al 'Teatro Agnelli' con ospiti i 'The Voices of Victory' di Orlando, in Florida, promosso da Luca Pantanella, presidente di 'Alsil Onlus' (Associazione per la Legalità e la Sicurezza sul Lavoro), Fmpi (Federazione medie e piccole imprese), 'E.Bi. Conf.' (ente bilaterale) e 'FSP Polizia di Stato'.

La finalità del concerto è promuovere la raccolta fondi per l'acquisto di un nuovo impianto acustico a scopo liturgico e musicale. Presentano la serata la conduttrice tv Simona Tagli e il giornalista Maurizio Scandurra.



