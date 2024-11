Troppi clienti pregiudicati, bar di Biella chiuso 15 giorni

Un bar di Valdilana (Biella) è stato fatto chiudere per quindici giorni dalla questura di Biella. La sospensione dell'attività dell'esercizio, che ha sede in località Valle Mosso, è stata decretata come misura cautelare con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Negli ultimi anni sono stati numerosi gli interventi eseguiti dai carabinieri nell'attività commerciale, dove si sarebbe verificata un'assidua frequentazione da parte di soggetti con pregiudizi di polizia (circa quaranta controlli positivi effettuati da luglio 2021 ad oggi). I carabinieri della stazione di Valle Mosso hanno segnalato alla questura di Biella l'allarme, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, creato dall'esercizio pubblico attivo nella somministrazione di alimenti e bevande.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA