Torino Film Festival, +60% di biglietti acquistati al botteghino

Il Torino Film Festival segna "il suo primo goal, con un 58,9% in più di biglietti acquistati nel primo week-end, rispetto a quello dell'anno passato". Lo rendono noto gli organizzatori. "Un dato ancora più eclatante - spiegano in una nota - se si considera che i titoli in programma di questa edizione sono 120, un numero ben inferiore ai 181 film presentati in Selezione Ufficiale del 2023 (senza considerare i fuori programma) e che testimonia l'attesa e l'interesse per i film scelti dal direttore Giulio Base e il comitato di selezione del 42Tff".

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt.



