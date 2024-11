Giornalista Garrone compie 100 anni, è Patriarca dell'Astigiano

Luigi Garrone, decano dei giornalisti piemontesi, ha compiuto nei giorni scorsi 100 anni e il presidente della Provincia e sindaco di Asti, Maurizio Rasero, gli ha consegnato una pergamena di 'Patriarca dell'Astigiano', il riconoscimento istituito dall'Ente Provincia per tutti i centenari che "con storie e percorsi differenti hanno contribuito ad arricchire e promuovere i valori e le tradizioni comuni".

Rasero si è complimentato con il centenario "per la sua empatia, i rapporti instaurati con i colleghi della stampa astigiana e per la sua lucidità di pensiero". Per il Comune di Asti ha portato i saluti l'assessore Luigi Giacomini.

A tenere le fila dell'incontro sono intervenuti i colleghi Carlo Cerrato e Franco Binello. Testimonianze di stima, storie e aneddoti si sono susseguiti nei vari interventi delle persone presenti nell'aula magna dell'università: il Vescovo di Asti, mons. Prastaro, la dirigente della Polizia di Stato, Donatella Boscassi, e molti colleghi giornalisti.



