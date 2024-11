Carabinieri, ad Alessandria ricordo dei Caduti di Nassiriya

Il Comando provinciale di Alessandria dei Carabinieri ha ospitato, oggi, le Sezioni delle associazioni nazionali Combattenti e Reduci e Decorati al Valor Civile Nastro Tricolore per l'anniversario della strage di Nassiriya (Iraq). Il comandante tenente colonnello Giovanni Palatini ha reso onore ai Caduti, anticipando la benedizione e la preghiera in ricordo.

E' stato il presidente Roberto Pascoli, presidente Associazioni, a leggere il ricordo di quel 12 novembre 2003, quando due palazzine in cui risiedevano i Carabinieri e i militari del contingente che faceva parte dell'operazione 'Antica Babilonia furono sventrate da un attacco kamikaze.

Morirono 12 uomini dell'Arma, 5 soldati dell'esercito e 2 civili, oltre a 9 iracheni. Venti i feriti: 15 carabinieri, 4 militari e un civile. Il carabiniere Andrea Filippa, di guardia all'ingresso della base principale, riuscì a uccidere i 2 attentatori.



