Al via a Torino il master in giornalismo Giorgio Bocca

Il master in giornalismo Giorgio Bocca dell'Università di Torino ha aperto ufficialmente l'anno accademico 2024/2025 con un incontro pubblico alle Gallerie d'Italia in piazza San Carlo a Torino intitolato "Vero e falso, il racconto per immagini nella stagione delle fake news". Al centro dell'evento, ospitato nella Sala Turinetti, il rapporto tra la verità dei fatti, obiettivo irrinunciabile del giornalismo, e il multiforme e sempre più complesso racconto per immagini del reale.

Alle spalle il Master - uno dei percorsi accreditati dall'Ordine nazionale dei Giornalisti per l'accesso alla professione - ha dieci bienni formativi che hanno coinvolto 195 allieve e allievi da tutta Italia. Oggi oltre il 90% dei diplomati è giornalista. "Possiamo parlare di una scommessa vinta. C'erano molte perplessità sulla via universitaria al giornalismo, la storia ha dato ragione a chi ci ha creduto" ha sottolineato Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte. "Quella del giornalismo è una professione non in crisi, ma in trasformazione. Bisogna aiutare gli studenti a formarsi in una professione che oggi è in un modo e quando entreranno nel mondo del giornalismo sarà diversa" ha detto Laura Scomparin, direttrice del Master.

"Per noi è fondamentale confermare l'importanza che ha Torino per il nostro gruppo e il sostegno al Master ha questo significato del tutto speciale. Solo in Italia Intesa Sanpaolo ha 13 milioni di clienti, l'informazione svolge nella società e nell'economia un ruolo irrinunciabile. Per questo siamo vicini al Master", ha spiegato Matteo Fabiani, executive cirector Media and Associations Relations di Intesa Sanpaolo.



