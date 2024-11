A Marotta Premio Liedholm per 'leadership elegante e rispettosa'

Villa Boemia a Cuccaro (Alessandria), sede dell'ex azienda vitivinicola fondata dal notissimo calciatore e poi allenatore svedese Nils Liedholm, morto 17 anni fa, ha ospitato oggi la cerimonia 2024 di consegna del Premio 'Campione sul campo, Signore nella vita', intitolato proprio al Barone del calcio, istituito nel 2011.

E' andato a Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, "per il percorso di crescita costante - si legge nella motivazione - che l'ha portato a raggiungere livelli assoluti nel management sportivo nazionale, non dimenticando mai i valori umani, il rispetto e l'eleganza che guidano lo stile di leadership che esercita in ogni ruolo ricoperto" Il premio alla sezione Woman è andato alla pluricampionessa di sci di fondo Stefania Belmondo, "per i prestigiosi traguardi sportivi raggiunti sulle piste di tutto il mondo e per la determinazione e la grazia con cui ha ispirato intere generazioni di giovani atleti ed atlete, tracciando uno stile di successo fatto non solo di abilità tecniche, ma anche di grandi doti umane".

Per lo Speciale Basket - alla seconda edizione, dedicato a Fabio Bellinaso, grande appassionato di questo sport, ex sindaco di Cuccaro e tra gli ideatori del Premio Liedholm, morto il 25 febbraio 2023 - agli ex giocatori Bruno Cerella e Tommaso Marino, "per il talento e lo stile con cui sono scesi su ogni campo calcato nella loro lunga carriera cestistica e per i valori che non solo condividono, ma agiscono ogni giorno nelle molteplici attività di solidarietà ed integrazione svolte in tutto il mondo". Cerella e Marino sono i fondatori del progetto Slums Dunk per migliorare, attraverso la pallacanestro, le condizioni di vita di bambini e ragazzi che vivono in contesti di svantaggio sociale, fragilità e discriminazione.



