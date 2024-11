A Giuliana De Sio il Premio della critica 2024

Giuliana De Sio è stata insignita del Premio della Critica 2024 per le sue interpretazioni in due produzioni del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale con la seguente motivazione: "Affetti, rancori, tormenti e verità nascoste, dolori e solitudini: è una crudele discesa nell'infelicità esistenziale quella che compie Giuliana De Sio, protagonista in questi anni di due impietose 'commedie di famiglia', Agosto a Osage County di Tracy Letts, e Cose che so essere vere di Andrew Bovell, attualmente in scena, marchiate a fuoco dalle straordinarie interpretazioni dell'attrice salernitana". Lo sottolinea il Teatro Stabile Torino dopo la consegna dei Premi della Critica al Teatro Verdi di Padova, cerimonia con cui l'Associazione nazionale dei critici di teatro, presieduta da Giulio Baffi, segnala ogni anno gli spettacoli, i personaggi, le iniziative di particolare importanza registrate nella stagione precedente.

Il Teatro Stabile di Torino mette anche in evidenza il conferimento del Premio Hystrio Anct 2024 a Gabriele Vacis per il suo contributo nella definizione della fisionomia del teatro italiano contemporaneo. Negli ultimi anni sono stati molti i progetti condivisi con il regista di Settimo Torinese, che ha aperto, ad esempio, la programmazione 2024/25 del Teatro Gobetti con una rinnovata versione di Novecento di Alessandro Baricco e che è atteso a gennaio con il debutto del primo capitolo della sua Trilogia dei Libri.



