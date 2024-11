Violenze sulla ex,braccialetto elettronico ad un uomo di 42 anni

Un uomo di 42 anni residente nel Verbano-Cusio-Ossola, autore di maltrattamenti e violenze nei confronti della ex compagna e per questo già denunciato e arrestato, è stato colpito dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Su richiesta del questore di Verbania, il tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, ha stabilito che l'uomo dovrà indossare il braccialetto elettronico per monitorare gli spostamenti e verificare che sia rispettata la distanza di almeno 500 metri dalla donna.

Per due anni e mezzo, il 42enne dovrà inoltre rimanere nella propria abitazione tra le 21 e le 7 del mattino e non potrà accedere nei locali pubblici tra le 18 e le 21. Dall'inizio dell'anno, sono 13 le sorveglianze speciali decise dal tribunale di Torino su proposta del questore del Vco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA