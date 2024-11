Vini, azienda Luigi Boveri fa incetta di premi prestigiosi

L'Azienda Agricola Luigi Boveri fa incetta di premi: spicca nuovamente il Filari di Timorasso 2022.

Etichetta già pluripremiata in passato, quest'anno ha conquistato due premi prestigiosi, i Tre Bicchieri del Gambero Rosso e la Gemma nella guida Vitae di Ais (Associazione Italiana Sommelier), che identifica i vini Quattro Viti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiori a 94/100.

Il Timorasso Derthona 2022 ha ricevuto i Cinque Grappoli dalla guida Bibenda e la Corona di Vini Buoni d'Italia, il più alto riconoscimento per i vini prodotti da vitigni autoctoni.

"Siamo onorati per l'apprezzamento ricevuto da parte delle principali guide di settore. - commenta Luigi Boveri, titolare dell'azienda - Questi riconoscimenti sono una significativa conferma dell'impegno quotidiano che la nostra famiglia porta avanti con passione e dedizione da oltre trent'anni".

Il 2024 ha segnato anche l'inizio della collaborazione tra l'Azienda Agricola Luigi Boveri e Visconti 43, parte del Gruppo Meregalli, che si occupa della distribuzione dei vini su tutto il territorio italiano.

A partire da venerdì 25 ottobre sono riprese le serate organizzate da Matteo e Francesco Boveri, la giovane terza generazione dell'azienda, con la rassegna 'Autumn in the Glass'.

Ogni venerdì e sabato sera, a partire dalle 18:00, degustazioni nell'ampia sala - oltre 120 metri quadrati - con terrazza con vista sulle vigne, che può ospitare tra 50 e 70 persone a sedere.



