Verbania, Villa Taranto dona piante per giardino terapeutico

All'hospice San Rocco di Verbania, struttura socio-sanitaria dell'Asl Vco finalizzata al ricovero e all'assistenza palliativa di malati terminali, è stato inaugurato il 'Giardino delle essenze': si tratta di una sorta di piccolo giardino pensile, composto da cinque cassoni, collocati su una terrazza che guarda il lago Maggiore, donati e allestiti con diverse specie erbacee dall'ente giardini botanici Villa Taranto di Verbania. Il costo complessivo supera i 40mila euro.

"L'idea è stata quella di dare agli ospiti dell'hospice un momento di speranza. L'occasione invece è stata la ricorrenza dei sessant'anni dalla donazione fatta nel 1964 dal capitano Neil Mc Eacharn, colui che cominciò a creare il giardino botanico, all'allora ospedale cittadino" ha spiegato il direttore di Villa Taranto, Roberto Ferrari. Le essenze cambieranno a seconda della stagione. In questo momento, tra le altre, vi sono aromatiche come il rosmarino e la salvia, insieme a piante di ricino e zinnie.

Per Chiara Serpieri, direttrice generale dell'Asl Vco, "questo spazio è un luogo dove si cura l'anima dei pazienti e degli operatori, qualcosa che dà valore". Angela Filomeno, che dirige il reparto cure palliative, lo ha definito "un luogo di stimolo e di riflessione sul senso e sull'essenza della vita".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA