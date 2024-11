Sport paralimpici del ghiaccio, Open day al PalaTazzoli

Open day gratuito per avvicinarsi agli sport paralimpici del ghiaccio, domenica 17 novembre al Palaghiaccio Tazzoli di Torino (via Sanremo 67). L'iniziativa è organizzata dal Cip Piemonte, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ed è rivolto a persone con disabilità motoria dai 10 anni in su ma che dispongono di una buona funzionalità degli arti superiori.

I partecipanti avranno la possibilità di scegliere se praticare uno solo dei due sport o entrambi. L'Open Day si articolerà in due sessioni distinte: il mattino è dedicato all'hockey (9:30-10:30: accoglienza e introduzione al para ice hockey; 10:30-12:30: familiarizzazione con le attrezzature e pratica sul ghiaccio.

Il pomeriggio è invece dedicato al curling (14:00-15:00: accoglienza e introduzione al wheelchair curling, ore 15:00-17:00: pratica in pista).

I punti di ritrovo per l'accoglienza sono fissati alle ore 9:30 e alle 14 presso l'atrio del Palaghiaccio Tazzoli.

Per partecipare è necessario inviare il modulo di iscrizione e i relativi allegati all'indirizzo piemonte@comitatoparalimpico.it entro giovedì 14 novembre. La modulistica è disponibile sul sito del Cip Piemonte https://www.comitatoparalimpico.it/comunicazione/attivita/notizi e/item/open-day-di-hockey-e-curling.html.

E' richiesto un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, requisito indispensabile per l'accesso alle attività ed è raccomandato un abbigliamento caldo e comodo, adatto per muoversi liberamente sul ghiaccio.



