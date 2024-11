Sinner incontra a Torino l'istruttrice di tennis rimasta ferita

Jannik Sinner ha mantenuto la sua promessa: dagli Us Open, lo scorso settembre, aveva mandato un videomessaggio di incoraggiamento alla tennista cremonese Giulia Gardani, vittima di un drammatico incidente a New York, dove era stata travolta da un'auto in viaggio di nozze, assicurandole che si sarebbero visti presto. E così è stato: Giulia è stata invitata all'Atp finals di Torino e ha potuto incontrare il campione. Una grande emozione, condivisa con il marito Matteo Maj.

Giulia Gardani nell'agosto 2023 è stata investita da un'auto pirata mentre passeggiava con il marito durante il viaggio di nozze ed è ancora alle prese con operazioni chirurgiche e riabilitazione per migliorare le sue condizioni di vita. Nel frattempo non ha archiviato il grande amore per il tennis che l'ha portata anche a diventare istruttrice federale. Uno dei suoi modelli è proprio Sinner, che aveva voluto incoraggiarla personalmente: "Ciao Giulia, mi dispiace per tutto quello che ti è successo. Sappi che ti sono vicino, ti mando un grande abbraccio e magari ci vedremo presto" le aveva scritto in settembre. Ora, a Torino, l'incontro.



