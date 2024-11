Si ribalta tir, morti nell'incidente 28 suini

Incidente sulla ex statale 20, in strada Carmagnola, alle porte di Carignano (Torino). Un tir che trasportava una sessantina di suini ha perso il controllo mentre percorreva la rotonda all'uscita del paese in direzione Carmagnola, provocando il ribaltamento del rimorchio.

Il bilancio è di 28 maiali morti nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carmagnola e i carabinieri della compagnia di Moncalieri per i rilievi del caso.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse, richiedendo diverse ore di lavoro per la rimozione del mezzo incidentato, il recupero delle carcasse degli animali morti e la messa in sicurezza di quelli sopravvissuti.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli e sono in corso accertamenti per stabilire le cause della perdita di controllo del mezzo pesante.



