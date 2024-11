Murisengo, 'immersione' fotografica negli Infernot a 360 gradi

E' realizzato dal monferrino Ilenio Celoria, docente di architettura e Digital Humanities all'Università di Genova e titolare del Laboratorio Audiovisivo Multimediale dell'IIS Leardi di Casale Monferrato, il progetto fotografico 'Infernot'. Inaugurato nell'ex Oratorio degli Angeli e chiesa di San Michele di Murisengo (Alessandria), documenta le architetture ipogee che disegnano l'underground monferrino, quello introdotto dagli artisti vigneron tra la fine dell'800 e l'inizio del '900, per conservare le loro annate migliori, grazie alla temperatura costante garantita tutto l'anno dalla Pietra da Cantoni.

Celoria ha scelto scatti a 360° simulando le 'bolle' immaginarie della piattaforma di geolocalizzazione, che rendono appieno il concetto della sfericità dei contenuti.

Censiti dall'Ecomuseo della Pietra da Cantoni nel 2001, gli Infernot, per la loro unicità e lo stretto legame con il mondo vitivinicolo ed enoico, dal 2014 fanno parte del Patrimonio Mondiale Unesco nei 'Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato'.

I pannelli in esposizione alla San Michele sono 10, visitabili sabato 16 e domenica 17 novembre.



