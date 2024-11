Mostra racchette dei campioni al 'Poli' apre Tennis & Technology

Anche il Politecnico di Torino partecipa al ricco programma delle attività collaterali delle Atp finals: dall'11 al 15 novembre cinque giorni con il leit motiv del rapporto tra il tennis e la tecnologia; sono attesi ospiti illustri, Diego Nargiso, Lorenzo Sonego e Flavia Pennetta.

Il calendario di iniziative è stato inaugurato oggi con il taglio del nastro della mostra di racchette di campioni che hanno fatto la storia del tennis, con una quarantina di pezzi in prestito dal Museo delle Racchette di Baldissero d'Alba (Cuneo).

che ne conserva circa 1.400, con la caratteristica di essere il più grande visitabile in Europa e tra i 6 maggiori al mondo.

Presieduto da Paolo Bertolino, è aperto tutti gli anni dal periodo pasquale alla settimana delle Atp finals.

Nella sala 'Emma Strada' del Politecnico è aperta al pubblico l'esposizione delle racchette di 7 tenniste e 13 tennisti, grandi campioni del passato. "Lo sviluppo delle tecnologie per lo sport è una dimensione fondamentale per un'università tecnica - ha sottolineato il vicerettore Stefano Sacchi - studiamo i materiali d'uso, gli algoritmi per analizzare le performance degli atleti e delle squadre, le grandi infrastrutture sportive, il riuso dei materiali".

All'inaugurazione è intervenuto l'assessore allo Sport e ai Grandi Eventi della Città di Torino Domenico Carretta. "Con le Atp finals si sta realizzando un sogno al quale non vogliamo rinunciare - ha detto - aspettiamo il verdetto domenica per sapere se le ospiteremo ancora dopo il 2025. In ogni caso, le Atp non saranno per sempre a Torino, ma quello che si sta misurando nel territorio, generando link, sì. E Torino si conferma una volta di più una città poliedrica, dotata di luoghi e persone per più vocazioni".



