La rete oncologica piemontese entra in un programma europeo

La rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta è stata selezionata, unica in Italia con altre otto strutture europee, per partecipare a un programma di formazione, ottimizzazione e miglioramento della durata triennale.

La notizia è stata data oggi nella sala trasparenza del Grattacielo Piemonte, alla presenza dell'assessore alla Sanità, Federico Riboldi, del coordinatore della rete, Massimo Aglietta, e del direttore di Azienda Zero, Adriano Leli. "La Regione Piemonte - ha detto Riboldi - è consapevole dell'importante ruolo che la rete ricopre, prova ne è il finanziamento di 2,7 milioni di euro che abbiamo stanziato nel 2024 ad Azienda Zero per coprire le spese per il personale, formazione, progetti di rete con trasferimento fondi agli enti coinvolti e interventi di miglioramento per i percorsi di cura oncologici".

Il progetto europeo Comprehensive Cancer Infrastructure for Europe (Infrastruttura globale contro il cancro per l'Europa), che si avvale di un contributo da parte della Commissione europea nell'ambito della Mission Cancer, è un'azione orientata a sostenere gli Stati membri europei nello sviluppo e miglioramento delle Comprehensive Cancer Infrastructures (Cci) in Europa, promuovendo lo sviluppo di capacità di ricerca e innovazione nella cura del cancro.

"La Mission Board Europea sul cancro - ha sottolineato il coordinatore Aglietta - ha definito un Cci come un'infrastruttura nazionale o regionale, che fornisca risorse e servizi al fine di sostenere, migliorare e integrare l'assistenza oncologica, la ricerca, la formazione dei professionisti e l'educazione di pazienti oncologici, dei sopravvissuti, delle loro famiglie e caregiver".

"La Rete Oncologica del Piemonte e Valle d'Aosta - ha spiegato il direttore Leli - è stata giudicata in grado di fornire la maggior parte dei servizi a cui si vuole arrivare in linea con il modello della Joint Action, e di avere un'organizzazione che consente lo sviluppo di progetti di integrazione ulteriore fra le diverse strutture e professionalità".



