I carabinieri sventano un furto a un corriere nel Torinese

I carabinieri di Settimo Torinese hanno sventato un furto da 6.000 euro ai danni di un corriere: un giovane di 21 anni è stato arrestato.

È successo venerdì quando il giovane, già noto alle forze dell'ordine, dopo avere ordinato online quattro smartphone, mettendo un destinatario fittizio e come clausola di pagamento il contrassegno, ha atteso il corriere per mettere in atto il furto sul furgone. I militari dell'Arma lo hanno colto sul fatto, recuperando la refurtiva, che è stata subito restituita.

Gli investigatori stanno ora raccogliendo ulteriori elementi per ricostruire fatti analoghi e identificare eventuali complici. Il modus operandi infatti pare sia stato replicato anche in altre zone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA