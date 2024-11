Atp finals: i pazienti Ugi e Regina Margherita con i campioni

Nitto, sponsor delle Atp Finals, sceglie Ugi (Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini) come charity partner, invitando i pazienti oncologici in e off therapy dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino ad assistere alle partite di tennis degli otto migliori giocatori al mondo.

Per i 27 bambini che scenderanno in campo per accompagnare i grandi campioni che disputeranno la partita sarà un momento speciale. Nitto pensa a tutto, li veste con le divise da tennis e li aiuta fino al momento in cui danno la mano al campione. "Un momento di spensieratezza e speranza dopo la lunga e difficilissima malattia", "grazie di cuore a tutti coloro che hanno provveduto a realizzare questo grande sogno", "grazie ancora per la magnifica esperienza che stanno vivendo i miei figli": sono i messaggi che sono arrivati da parte dei genitori dei bimbi. "Un'esperienza unica che verrà ricordata per sempre dai bambini e dai ragazzi, desiderosi soltanto di vivere momenti di leggerezza, spensieratezza e coinvolgimento, malgrado il periodo di sofferenza che stanno vivendo" dichiara Franca Fagioli, direttrice del dipartimento Patologia e Cura del Bambino dell'ospedale.



