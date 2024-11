Atl del Piemonte a Cuneo per nuovo modello di sviluppo turistico

Le Atl (Aziende turistiche locali) del Piemonte si sono incontrate a Cuneo per condividere idee e proposte per rafforzare la collaborazione tra i territori, mantenendo al contempo un'immagine coordinata del Piemonte.

L'incontro, coordinato dall'assessora al Turismo della Regione, Marina Chiarelli, è stato ospitato dall'Atl di Cuneo e hanno partecipato le Atl di Novara, Biella, Vercelli, Distretto dei Laghi e Alessandria.

Un focus è stato su come mettere in rete le esperienze per arrivare a un modello unico con la creazione della Casa del turismo Piemontese come centro unico di coordinamento di tutte le Aziende di promozione locali. Altro focus è stato dedicato all'avvio di collaborazioni strutturali con scuole, università e istituti specializzati. "Queste esperienze di stage - ha sottolineato Chiarelli - potrebbero dare vita a percorsi di mentorship, con esperti del settore turistico per orientare i giovani verso le diverse possibilità lavorative. Questa integrazione tra formazione e lavoro sul territorio diventerà così un'opzione per evitare l'emigrazione giovanile, dando ai ragazzi un motivo per investire il proprio futuro in ambito locale".

Le Atl hanno proposto di istituire una centrale unica di acquisto per il materiale promozionale su giornali, social media e video, al fine di ottimizzare le risorse e ottenere risparmi significativi. L'assessore Federico Riboldi ha evidenziato l'importanza di una promozione integrata e sinergica tra assessorati: "Stiamo sviluppando politiche del cibo che uniscano turismo, agricoltura e salute, puntando al benessere e al piacere". "Stiamo reinterpretando le deleghe del turismo in una chiave innovativa, integrandole con Sport, Cultura e le filiere enogastronomia e cibo, per presentarci con un unico brand, quello del Piemonte" ha dichiarato l'assessore al Cibo, Agricoltura, caccia e pesca, Paolo Bongioanni. L'assessore alla Montagna e al Tartufo, Marco Gallo, ha sottolineato la visione di lungo periodo che guiderà il progetto: «Abbiamo davanti cinque anni e siamo sulla strada giusta per promuovere il marchio di una regione dalle peculiarità straordinarie".



