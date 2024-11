Arriva la prima neve della stagione a 1.000 metri

Arriva in Piemonte la prima neve della stagione a quote relativamente basse. E' prevista per la giornata di domani, martedì 12 novembre, tra i 1.000 e i 1.200 metri di altitudine, fino a 900 sul Cuneese. A portarla sarà - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - un minimo depressionario in discesa dalla Scandinavia.

Le prime precipitazioni sono attese questa sera sulle Alpi settentrionali. Domani è previsto un netto calo delle temperature, con la quota dello zero termico a 1.300 metri sul settore meridionale e a 1.500 su quello settentrionale.

Già dalla serata di domani piogge e nevicate si esauriranno e nei giorni successivi sono nuovamente previste giornate soleggiate, con lo zero termico in rialzo, fino a 2.700-2.900 metri.



