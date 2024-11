A Biella furti in appartamento, fermata una banda

I carabinieri di Biella hanno bloccato una banda di quattro persone ritenuta specializzata nei furti in appartamento. Il bilancio è di tre denunce e un arresto.

I quattro, una donna campana e una argentina e due uomini cileni, sono stati bloccati dopo l'allarme arrivato alla centrale operativa da un cittadino che, attraverso un sistema di videosorveglianza domestica, stava ricevendo sul proprio cellulare le immagini di un furto in corso nella propria abitazione.

Una prima pattuglia ha bloccato una donna a bordo di un'auto in attesa dei complici, mentre i due uomini che si erano introdotti nell'abitazione sono fuggiti velocemente nelle campagne. Dopo quattro ore è stata notata un'auto nel parcheggio del centro commerciale Gli Orsi, ormai semivuoto, con a bordo una donna che vedendo i carabinieri si è nascosta tra i sedili.

L'auto e la donna sono stati controllati e perquisiti, e sono stati ritrovati alcuni attrezzi da scasso. Poco dopo, sempre attorno all'auto, è stato notato un uomo. I carabinieri che erano appostati lo hanno bloccato e riconosciuto per uno dei due fuggiti dal luogo del furto. E' stato poi trovato anche l'altro fuggitivo, nascosto tra le siepi.

Uno dei due uomini era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per furto emessa dal gip di Fermo, eseguita con l'arresto e il trasferimento in carcere. La donna trovata con gli arnesi da scasso in auto è stata denunciata per il porto di strumenti idonei allo scasso, e tutti e quattro sono stati denunciati per concorso in tentato furto.



