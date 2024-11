Paolini alle Atp Finals, 'Sinner è un esempio per tutti'

"Come Jannik ce ne sono veramente pochi. Insieme al mio allenatore cerchiamo sempre di guardarlo, è un esempio per tutti". A fare il tifo per l'azzurro numero 1 al mondo, che questa sera giocherà la sua prima partita alle Atp Finals, ci sarà anche Jasmine Paolini, ospite questo pomeriggio allo stand di Intesa Sanpaolo al Fan Village della Inalpi Arena di Torino.

"Jannik è stato un po' più veloce di me a raggiungere questi livelli", sorride. E a chi le chiede di fare un pronostico almeno per la semifinale risponde, "un nome lo speriamo tutti, Jannik, poi Zverev, dopo oggi Fritz e spero Alcaraz. Sarebbero semifinali pazzesche, avere Jannik e Carlos in semifinale sarebbe bellissimo per il tennis. Questo è un evento pazzesco, incredibile - conclude -. Non ero mai stata qua, mi ha stupito in positivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA