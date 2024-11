Jasmine Paolini "è stato un anno pazzesco"

"È stato un bell'anno, di tante prime volte, un anno pazzesco, che sinceramente non pensavo". A raccontare le emozioni degli ultimi mesi, in particolare quelle dell'oro olimpico a Parigi nel doppio, è Jasmine Paolini, ospite allo stand di Intesa Sanpaolo al Fan Village delle Atp Finals dove ha scatenato l'entusiasmo del pubblico, firmando autografi e scattando selfie.

Quando le chiedono quale sia il suo obiettivo per il 2025 risponde "ci penso spesso e mi dico che deve essere continuare a fare quello che sto facendo, a competere a questo livello, cercare di divertirmi, giocare con serenità, senza obiettivi troppo specifici ma ovviamente giocando con la testa e con impegno". Per il momento il pensiero è per il prossimo impegno, a Malaga, alla Billie Jean King Cup.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA