Cacciatore si ferisce nel Cuneese durante battuta al cinghiale

Un cacciatore è caduto ferendosi gravemente questo pomeriggio in una zona boschiva a Pezzolo Valle Uzzone, in provincia di Cuneo, durante una battuta al cinghiale. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 e l'allarme è stato lanciato dai compagni dell'uomo che hanno assistito all'incidente.

Sul posto è intervenuto il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte con una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Le condizioni sono apparse subito gravi.

A causa della fitta vegetazione e del versante molto impervio, non è stato facile sbarcare l'equipe che è stata calata al suolo con il verricello più a monte del luogo dove è avvenuto l'incidente. Nel frattempo era giunta sul luogo dell'incidente una squadra a terra che ha supportato le operazioni di stabilizzazione e recupero. L'uomo è stato imbarcato sull'eliambulanza sempre con il verricello e condotto in ospedale



Riproduzione riservata © Copyright ANSA