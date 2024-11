Atp Finals, una racchetta animata riempie piazza San Carlo

Una gigantesca racchetta da tennis 'vivente' in piazza San Carlo. 'Finals in Frame' è il flashmob che ha animato questa mattina il salotto buono di Torino nell'ambito delle iniziative promosse dalla Città per le Atp Finals. A completare il quadro, accanto alla racchetta, composta dai volontari della Città di Torino e delle scuole di tennis locali, un'enorme pallina da tennis e sette cartelli animati dai partecipanti per formare le parole più iconiche del tennis, ace, game e set.

"Un tributo al mondo del tennis - dicono gli organizzatori - che varcherà i confini di piazza San Carlo, grazie al web e ai social, inviando un messaggio da Torino a tutto il mondo".





