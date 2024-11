Alessandria, aperta Porta Santa per gli 850 anni della Diocesi

Nel giorno di San Baudolino, patrono della città, con l'apertura della Porta Santa e il passaggio dei fedeli, sono iniziate le celebrazioni per gli 850 anni dalla fondazione della Diocesi di Alessandria.

A presiedere ai riti e alla messa in Cattedrale c'era il cardinale Giuseppe Versaldi, vescovo emerito e predecessore del monsignor Guido Gallese.

Un Giubileo, è stato ricordato nell'omelia, che "precede, si sovrapporrà e condividerà" il significato di quello della Chiesa Universale, proclamato da Papa Francesco per il 2025.

L'esortazione ai fedeli alessandrini è stata di fare proprio l'invito del Papa a diventare pellegrini della speranza, virtù dimenticata ma necessaria per impegnarsi in una nuova evangelizzazione di un mondo, oggi secolarizzato e privo della gioia del Vangelo.



