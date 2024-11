Atp finals: Malagò, tutti lavorano per farle restare in Piemonte

"Mi sembra che stiano tutti lavorando per farle rimanere in Piemonte. C'è una condivisione di intenti, mi sembra molto trasversale, anche a livello politico. Credo sia giusto ed è bello che sia così. È perfetto".

È stata la risposta del presidente del Coni, Giovanni Malagò, a chi a Novara, a margine di un convegno, gli ha domandato se le Atp finals resteranno ancora a Torino nei prossimi anni.

"Mi sembra che la Regione Piemonte, il Comune di Torino e il presidente Binaghi (Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel, ndr) si stiano molto adoperando affinché il Piemonte continui a ospitare in avvenimento sportivo così importante".



